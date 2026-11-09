Caressa difende i giocatori: "Non c'è bisogno di chiedere scusa ai tifosi se stanno dando tutto!"

Fabio Caressa analizza la crisi del Napoli, difende Allegri dalle critiche eccessive e contesta l'atteggiamento dei tifosi verso i calciatori

Il giornalista e telecronista Fabio Caressa, tramite un video sul suo canale YouTube, ha analizzato il momento difficile del Napoli dopo il pareggio contro la Lazio. Caressa si è soffermato sulle responsabilità di Massimiliano Allegri, sulle difficoltà legate agli infortuni e sulle caratteristiche della rosa, criticando anche l'atteggiamento di una parte dei tifosi nei confronti dei calciatori. Secondo il giornalista, il tecnico azzurro avrebbe commesso alcuni errori di valutazione, ma le critiche nei suoi confronti non terrebbero sufficientemente conto delle difficoltà della squadra.

Caressa: "Perché le assenze giustificano tutti gli allenatori tranne Allegri?"

"Allegri si è accorto che manca qualcosa. È possibile, secondo me, che lui sia andato un po' in dubbio mentale con tutte le critiche che gli sono arrivate. Per quanto uno faccia finta di niente, quando arrivano critiche magari gratuite o proprio preconcettuali, perché molte critiche su Allegri sono preconcettuali, hai la tendenza a chiuderti in te stesso, a pensare: 'No, ho ragione io, vado avanti con le mie idee'. Magari poi ti incardini un po' in questa cosa.

Però mi chiedo: perché per tutti gli allenatori le assenze sono state una giustificazione e per Allegri no? Cosa ha sbagliato Allegri? Forse ha sopravvalutato il gruppo, ha sbagliato nel non chiedere almeno un minimo di rinforzi e nel non considerare questa una squadra stanca. Conte porta la squadra al successo, poi perché va via? Perché capisce che alcuni giocatori hanno poco da dare. Alcuni giocatori del Napoli non hanno più tanto da dare, non con costanza almeno. Poi alcuni giocatori sono mancati tantissimo. Quando hai una rosa che non ti garantisce sostituti all'altezza, la cosa diventa difficile.

Tutti dicono: 'Eh, ma il Napoli non riconquista la palla alta'. Ma chi dovrebbe riconquistare la palla alta, scusate? Secondo voi De Bruyne è uno che va a fare pressione sugli avversari per recuperare la palla? Fa un altro lavoro. McTominay lo può fare, ma fa un altro lavoro. Gli esterni riescono a tenere, ma poi non ci sono neanche i cambi quando si stancano. Quindi qualche giustificazione, secondo me, c'è.

Poi voglio dire alcune cose. Basta con la lesa maestà dei tifosi. Alla fine Lang che ha fatto? Ha detto: 'Non vi sento', poi dopo è successo quello che è successo. È giusto che il tifoso abbia le sue rimostranze, paga il biglietto ed è giusto che fischi quando deve fischiare, che si arrabbi quando deve arrabbiarsi. Però non esageriamo.

Tutte queste squadre che vanno a chiedere scusa... Ma una squadra perché deve andare a chiedere scusa ai tifosi? Una squadra che chiede scusa è una squadra che dice di non aver dato il massimo. Se hai dato il massimo, è uno sport: si vince e si perde. Questa cosa a me non piace per niente, ragazzi. È una forma di umiliazione pubblica che non fa neanche bene alla squadra per il prosieguo del cammino.

Che cosa vai a chiedere scusa? Vai in conferenza stampa e dici: 'Mi dispiace, abbiamo perso, mi dispiace per i tifosi, cercheremo di fare meglio'. Poi se hai dato tutto, esci a testa alta. Costringere il giocatore a chinare la testa, secondo me, non fa bene neanche alla squadra. Quindi sono contrario a questi atteggiamenti.

Sul Napoli la situazione è molto complessa. Si vede nettamente che il Napoli ha avuto una reazione nel secondo tempo. Nel primo tempo, invece, non arrivava sulle seconde palle. A gennaio credo che farà qualcosa sul mercato, per quanto si possa fare a gennaio, ma non penso che ci sarà una clamorosa rimonta. Sarebbe veramente clamoroso".