Fedele ad ADL: "È ora di passare la mano! Manna non conosce il mercato, serve una rivoluzione"

Napoli, durissimo editoriale di Enrico Fedele: critiche a De Laurentiis, Allegri e Manna. Bocciata la squadra nonostante il pareggio con la Lazio.

Il pareggio contro la Lazio non basta a cancellare i problemi del Napoli. Ne è convinto Enrico Fedele, che punta il dito soprattutto contro la gestione societaria e il futuro del club. Nel mirino finisce il presidente Aurelio De Laurentiis: "A lui bisogna dire grazie, e anche a voce alta, per i due scudetti e per tutto quello che ha regalato alla tifoseria. Ma la riconoscenza non può diventare un obbligo al silenzio. A mio avviso, è arrivata l'ora di passare la mano". Durissima anche la critica alla cancellazione della conferenza stampa di Allegri: "Una mancanza di rispetto verso chi stava semplicemente svolgendo il proprio lavoro. Vergognoso!".

Fedele boccia Allegri e Manna: "Squadra logora, tutto da rifare"

Nel suo editoriale su Il Roma, Fedele attacca anche l'allenatore e il direttore sportivo: "La squadra è logora, invechiata, priva di energie e di idee. Allegri ha la colpa di essersene accorto soltanto dopo aver firmato un contratto triennale". Su Giovanni Manna aggiunge: "Non conosce il mercato e i calciatori, mentre le scelte sono condizionate dai suggerimenti dei mediatori al presidente". Infine, una critica a Noa Lang, giudicato il migliore in campo ma meritevole di zero in pagella per il gesto rivolto ai tifosi. La conclusione è netta: "Qui non serve qualche ritocco, serve una rivoluzione. È tutto da rifare".