Caressa: "Mi aspetto di più da De Bruyne. Quasi se ne lava le mani..."

Napoli, Caressa: la squadra scompare, il caos interno si vede. Allegri per la prima volta in difficoltà, e De Bruyne deve prendersi le sue responsabilità

Il Napoli fatica a ritrovarsi e, secondo Fabio Caressa, i problemi vanno oltre il campo. Il giornalista descrive una squadra che a tratti sembra scomparire e un clima interno che si riflette sulle prestazioni, con tensioni evidenti e un allenatore che, per la prima volta, appare in difficoltà nel gestire la situazione. Un quadro severo, costruito su ciò che si vede in campo e fuori.

“Il Napoli ogni tanto esce dal campo, scompare”

Intervenuto a Sky Sport, Caressa ha spiegato: “Il Napoli ogni tanto esce dal campo, scompare. Un po’ di casino interno che c’è in campo si vede”. Poi la ricostruzione dei giorni più caldi: “Interviene De Laurentiis, si mandano a quel paese, il ritiro si fa ma non piace, si urla”. Un’immagine che racconta un ambiente appesantito dalle polemiche, in cui le scelte della società e i confronti nello spogliatoio non sembrano aver restituito serenità al gruppo.

Allegri in difficoltà, De Bruyne chiamato alle responsabilità

Il giudizio si sposta poi sull’allenatore: “Io vedo per la prima volta un po’ Allegri in difficoltà a mettere a posto questa situazione”. Infine il passaggio su De Bruyne: “De Bruyne per me deve prendersi le responsabilità, non dico se ne sia lavato le mani ma quasi”. E ancora, riferendosi al belga: “Invece litiga e manda a quel paese l’allenatore”. Parole che pesano, perché chiamano in causa uno dei giocatori più esperti della rosa, indicato come leader che dovrebbe dare l’esempio. Per il Napoli la strada per uscire dalla crisi passa anche da qui: dalla capacità dei senatori di assumersi il peso del momento.