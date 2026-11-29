Beukema a Dazn: "Siamo dispiaciuti, volevamo dare continuità alla Champions! È mancato l'ultimo pezzo”

Sam Beukema commenta il pareggio contro il Sassuolo, tra solidità difensiva e occasioni sprecate.

Il difensore del Napoli Sam Beukema, intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro il Sassuolo, ha commentato il pareggio degli azzurri: “Siamo dispiaciuti per non aver portato a casa la vittoria, era il nostro obiettivo dare continuità al risultato ottenuto in Champions. Penso che anche l'approccio fosse giusto prima della partita. Il mister ha detto anche che questa era la nostra prossima partita più importante, contro un avversario che comunque aveva bisogno di fare punti. L'approccio era giusto e ho visto anche una squadra solida oggi, che ovviamente voleva portare a casa l'intera posta in palio. Abbiamo avuto le nostre occasioni, soprattutto nel secondo tempo, quando si è aperto un po' di più il campo”.

Beukema sulla solidità difensiva e le difficoltà sottoporta

Il centrale olandese ha poi sottolineato l'importanza del secondo clean sheet consecutivo in campionato, evidenziando però la necessità di essere più incisivi in fase offensiva: “Il Sassuolo faceva più fatica a difendere nel secondo tempo, purtroppo non siamo riusciti a fare gol e mancava l'ultimo pezzo. Ovviamente siamo contenti del secondo clean sheet di fila, questa è la base anche per essere solidi come squadra e lo facciamo con tutta la squadra, non solo con la difesa. Poi, come ho detto prima, abbiamo avuto i nostri momenti in cui potevamo fare gol, abbiamo creato qualche situazione pericolosa, però poi devi essere convinto anche di fare male, di fare gol, e questo mancava purtroppo oggi. Però alla fine siamo stati solidi”.