Sassuolo, Bowie a Dazn: “Vogliamo un risultato positivo! Vi svelo quale sarà l'aspetto chiave”

Kieron Bowie presenta la sfida contro il Napoli e parla dei suoi connazionali in azzurro.

L'attaccante del Sassuolo Kieron Bowie, che a sorpresa ha vinto il ballottaggio con Sebastiano Esposito per una maglia da titolare contro il Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita: “Siamo reduci da sei sconfitte di fila e vogliamo fare un risultato positivo per dare fiducia ai tifosi. L’aspetto chiave sarà ritrovare i gol, perché creiamo occasioni ma non riusciamo a finalizzare e a portare a casa punti”.

Bowie sulla sfida ai connazionali McTominay e Gilmour

L'attaccante neroverde si è soffermato anche sulla presenza nel Napoli dei due centrocampisti scozzesi Scott McTominay e Billy Gilmour, rivelando di non aver avuto contatti con i connazionali nei giorni precedenti alla sfida: “Gli scozzesi nel Napoli? Mi fa piacere che nel campionato italiano ci siano miei connazionali. Non ci siamo sentiti in questi giorni, ma affrontarli sarà comunque bello”.