Sosa: “Non c’è gioco! Alcuni mi criticano, ma con Allegri è ormai un’agonia”

Roberto Sosa critica duramente Allegri dopo la prestazione del Napoli contro il Sassuolo.

L'ex attaccante del Napoli Roberto "Pampa" Sosa, intervenuto ai microfoni di Tele A, ha espresso un giudizio particolarmente severo sulla prestazione degli azzurri contro il Sassuolo, tornando a criticare il gioco della squadra di Massimiliano Allegri: “Alcuni tifosi mi criticheranno, ma io dico ciò che vedo. È un’agonia che si prolunga con Allegri. Soprattutto con le piccole. Il non gioco si è visto, Hojlund andava in profondità e gliela davano addosso o viceversa, di chi è la colpa?”.

Sosa preoccupato anche per il cammino in Champions League

L'ex centravanti argentino ha poi manifestato le proprie perplessità sulle prospettive stagionali del Napoli, soffermandosi anche sulle difficoltà che attendono gli azzurri nelle prossime partite europee. Una prestazione, quella contro il Sassuolo, che secondo Sosa alimenta i dubbi già espressi in passato: “Ora si attenderanno le ultime di Champions con l’acqua alla gola. Non vedevo futuro, dicevo, e ora questa prestazione col Sassuolo”.