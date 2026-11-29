Gilmour a Dazn: "Mi piace giocare con continuità! Dopo Manchester dobbiamo cambiare nella testa”

Billy Gilmour presenta la sfida contro il Sassuolo e si sofferma sul proprio rendimento.

Il centrocampista del Napoli Billy Gilmour è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida contro il Sassuolo, sottolineando la necessità di dare seguito alle buone prestazioni offerte dagli azzurri contro il Torino e il Manchester City: “Oggi cercheremo di dare continuità rispetto alle ultime due gare, proveremo ad ottenere altri risultati positivi”.

Gilmour sul rendimento personale e sulla continuità in campionato

Il centrocampista scozzese si è soffermato anche sul suo positivo momento di forma, evidenziando l'importanza di ritrovare continuità di risultati in Serie A dopo la convincente prestazione europea all'Etihad Stadium: “Se è l’anno migliore da quando sono in Italia? Gioco il mio calcio, mi piace divertirmi e giocare in continuità. Dopo Manchester dobbiamo cambiare nella testa e cercare di portare risultati positivi anche in campionato”.