Iannicelli attacca Guida: "Non è più in grado di arbitrare il Napoli! Dipendesse da me, neanche in A”

Peppe Iannicelli critica duramente Marco Guida, ricordando le sue precedenti dichiarazioni sull'arbitraggio del Napoli.

Il giornalista Peppe Iannicelli, nel suo editoriale per Giornaleria.it, ha duramente criticato la direzione arbitrale di Marco Guida in Sassuolo-Napoli, tornando sulle dichiarazioni rilasciate in passato dal fischietto di Torre Annunziata: “Eppure Marco Guida aveva esplicitamente dichiarato il suo timore nel dover arbitrare il Napoli. Il fischietto di Torre Annunziata si era messo a nudo in un'intervista ed aveva sinceramente ammesso delle titubanze nel mantenere la serenità di giudizio in occasione delle gare degli azzurri. Già all'epoca espressi critiche per quelle parole. Un simile stato d'animo non è compatibile con quella serenità ed equidistanza necessarie per un ruolo tanto delicato”.

Iannicelli sulle perplessità per la designazione di Guida

“La designazione per la delicatissima gara degli uomini di Allegri contro il Sassuolo aveva già suscitato qualche perplessità. Un arbitro che si dichiara 'condizionabile' non è un arbitro adatto ad una partita fondamentale per il destino delle due formazioni. Ed il campo ha purtroppo dato ragione ai pessimisti”.

Il duro attacco di Iannicelli dopo il rigore negato al Napoli

“Marco Guida ha sbagliato clamorosamente nell'episodio topico della gara. Un calcio di rigore solare per gli azzurri che Marco Guida ha ritenuto di non assegnare con l'inconscio intento di non esporsi alle critiche di aver in qualche modo favorito la squadra del Napoli. Non discuto l'errore che appartiene alle cose umane, ma il grave presupposto evidenziato dallo stesso Marco Guida pubblicamente. A mio modo di vedere Marco Guida non è più in grado di arbitrare una gara del Napoli e – dipendesse da me – anche di Serie A”.