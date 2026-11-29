Sassuolo, D'Aversa: “Esposito ha avuto palla gol clamorosa, con più freddezza avremmo potuto batterli"

Roberto D'Aversa elogia il Sassuolo dopo il pareggio contro il Napoli e spiega le scelte tattiche.

L'allenatore del Sassuolo Roberto D'Aversa, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 contro il Napoli, ha elogiato l'atteggiamento della propria squadra, manifestando anche un pizzico di rammarico per le occasioni sprecate nel finale di gara.

Un segnale di compattezza?

“Sì, bisogna fare i complimenti per l'atteggiamento avuto dalla squadra, penso che sia il primo clean sheet del campionato del Sassuolo. Poi per il finale c'è rammarico, in quelle 2-3 ripartenze, con più freddezza avremmo potuto anche vincerla. Difficilmente faccio i complimenti alla mia squadra, credo di non averli mai fatti dopo uno 0-0, ma oggi la squadra va elogiata perché ha fatto quello che avevamo chiesto, contro una squadra come il Napoli. 4-5 partite a campionato sono importanti oltre ai punti che fanno raccogliere”.

Questa partita indirizza il vostro cammino?

“Noi dobbiamo andare in campo con l'atteggiamento di oggi. Da Genova siamo usciti con una sconfitta per 2-0 nonostante tantissime palle gol costruite, il Genoa ha segnato alla prima palla gol dopo 20 minuti. Dobbiamo lavorare per colmare le lacune, alimentando le qualità tecniche dei giocatori, ma senza intensità e determinazione difficilmente riesci a dimostrarle”.

Come mai Bowie e non Esposito?

“Volevo un riferimento più presente in area di rigore, che sapesse tenere più palla facendo salire la squadra, ha queste caratteristiche. Poi ragionavo sul fatto che nei primi 50-60 minuti la squadra doveva lottare per poi sfruttare le qualità nella parte finale. Peccato perché Sebastiano ha avuto una palla gol clamorosa, non ha sbagliato per mancanza di lucidità perché era appena entrato. Sebastiano, anche se viene considerato una seconda punta, per me può fare tranquillamente da prima punta, deve giocare un po' di più per fare gol”.

Il 4-3-3 è la strada?

“È rientrato Bakola che si era fatto male, abbiamo perso Adzic, Thorstvedt quando è tornato non si è potuto allenare quando sono arrivato per delle problematiche. La squadra è stata costruita per il 4-3-3, ma poi dobbiamo essere fortunati a non avere infortuni. Volpato stesso oggi è rientrato in panchina, ci vogliono i giocatori adatti, sono i giocatori a determinare il sistema di gioco”.