Cassano: “Conte deve lasciare il Napoli e andare al Milan! Può vincere con 4 club diversi”

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Antonio Cassano, ex calciatore e oggi opinionista, ha parlato del futuro di Antonio Conte nel corso della trasmissione Viva el Futbol

Antonio Cassano, ex calciatore e oggi opinionista, ha parlato del futuro di Antonio Conte nel corso della trasmissione Viva el Futbol, soffermandosi sulla possibilità di vedere l’attuale tecnico del Napoli cambiare squadra al termine della stagione. Secondo Cassano, il lavoro svolto da Conte in azzurro è stato straordinario, ma la sua permanenza a lungo nello stesso club resta difficile da immaginare: “Conte lo scorso anno ha fatto un miracolo, ma dopo due anni lui non resta nella stessa squadra, è difficile. Per me deve andare. Dove? Al Milan. Sarebbe il primo allenatore a vincere quattro scudetti con quattro squadre diverse”.

Il paragone con Allegri e il valore di Conte

Cassano ha poi messo a confronto Antonio Conte e Massimiliano Allegri, evidenziando le differenze nel modo di comunicare e nel rapporto con l’ambiente esterno: “Se il Milan vuole fare le cose per bene, Conte è perfetto. La strada per me può esserci. Allegri? A differenza di Conte si vende bene, mentre lui, Conte, pensa solo al campo e non se ne frega della stampa. Lui fa parlare il campo. Conte è uno dei pochi allenatori che, se si libera, può andare dove vuole. Come lui ce ne sono 3-4".