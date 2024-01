Causio: “Perez? Non è male, se va al Napoli migliorerà ancora molto”

Franco Causio, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Franco Causio, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ritiro? Agnelli non veniva in ritiro con noi, nemmeno Boniperti. Una volta era tutto diverso, si andava in ritiro e tutti zitti. C’era un’altra mentalità e dovevi accettare tutto ciò che decideva la società. Nel calcio di oggi non c’è nulla del calcio di una volta. Il Napoli l’hanno scorso ha stravinto il campionato e una volta che hai un manico buono devi trattenerlo.

Allegri nel post Conte? Anche Allegri andò in difficoltà, poi ha vinto. Allegri è un’aziendalista pazzesco, quest’anno è secondo a due punti dall’Inter che è superiore come rosa. Lui sta giocando con dei giovanissimi ragazzi e sta facendo benissimo.

Samardzic? Bisogna mettersi d’accordo col padre che l’anno scorso fece saltare l’accordo con l’Inter dopo le visite mediche.

Perez? Non è male, è uno da seguire, ma per migliorare deve giocare con quelli più bravi di te. Anche Zielinski è cresciuto molto quando lasciò l’Udinese per andare al Napoli”.