Ceccarini su Icardi: "La Juve farà un'offerta, ma il Napoli sta lavorando sottotraccia"

Focus mercato, e non potrebbe essere altrimenti in questi giorni. A Radio Marte, ai microfoni di 'Marte Sport Live', è intervenuto Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di TMW Radio.

"Icardi? Bisogna capire le intenzioni del calciatore perché la situazione è statica e può diventare una grande occasione a fine mercato. La Juve farà sicuramente un'offerta, il Napoli invece lavora sottotraccia ma la priorità resta James Rodriguez.

Pepé? Non lo escludo ma costa troppo, il Napoli è interessato ma non a certe cifre, a prescindere da Ounas come contropartita tecnica. Lozano? È uno dei quattro nomi che alla fine vestirà la maglia del Napoli, dipende dalla fattibilità delle operazioni. La disponibilità economica degli azzurri c'è, a breve incasserà anche i soldi di Verdi dal Torino. Capisco che De Laurentiis voglia ragionare in prestito per James, ma non si può tirare troppo la corda col Real Madrid: per fortuna c'è Ancelotti".