Khalaili al Crystal Palace, l'agente: "Inter? E' il migliore, dopo 4 minuti ridevamo"

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Nel mirino del Napoli ad inizio mercato, Anan Khalaili sembrava poi diretto all'Inter. Tutto definito fino allo stop alle visite mediche fino ad arrivare al passaggio al Crystal Palace. Ne ha parlato a 103 FM, emittente israeliana, l'agente Boaz Goren: "Sembra strano, ma è semplice. Lui è arrivato dove è arrivato perché è un calciatore eccellente, ma non solo; anche perché ha una personalità straordinaria. Quando osserviamo i giocatori dalle tribune, ci aspettiamo che, qualunque cosa accada loro in campo, riescano a migliorare molto rapidamente. Anan è così".

Visite mediche per l'Inter: cos'è successo

Il procuratore fa chiarezza sulla mancata idoneità del CONI: "Eravamo seduti nelle nostre camere d'albergo, Anan era nella stanza accanto alla nostra, separati da un muro. Sono andato nella sua stanza e gli ho detto chiaramente che la questione era irrimediabile. Quattro minuti dopo era di nuovo nella mia stanza e ci siamo messi a ridere. La questione è irrimediabile? Ridiamoci su, va bene. Andiamo avanti. Ho vissuto questa situazione estrema e tutto ciò che si dice è vero, ma non si applica ad Anan. Si trova dove si trova perché è un talento speciale. Sicuramente lui non giocherà in Italia finché non cambieranno il protocollo, ma in Inghilterra il medico non ci ha messo più di due minuti a dargli il via libera quando la questione è stata sollevata".

Il rammarico per il mancato passaggio all'Inter

L'agente ha ammesso che i nerazzurri sarebbero stati la soluzione migliore: "È chiaro che l'Inter rappresentava una storia eccellente, ma abbiamo lasciato perdere perché era impossibile. Da quel momento in poi, posso dire che ogni squadra europea posta a un livello tale da potersi permettere la cifra pagata per lui, che non è bassa, ha finito col contattare Anan. In tutta Europa e a tutti i livelli. Il livello dei club con cui sono entrato in contatto, grazie a questo giocatore, come agente, mi stupisce ancora oggi. Il mercato parla e ci sono persone che vedono minacciata la loro posizione durante la pausa estiva. Visto che Anan è il miglior giocatore del mondo e non ha problemi fisici, un posto per lui deve esserci. Il Crystal Palace era in contatto con noi da poco meno di un anno e lo voleva da gennaio, e alla fine l'affare è andato a buon fine. Non c'è nessun club in Europa, Inter compresa, che è la squadra migliore tra quelle che giocano con il modulo 3-5-2, che non lo volesse. Abbiamo svolto un lungo lavoro interno che ha preso in considerazione tutte le opzioni rilevanti per lui, l'Inter è sempre stata al primo posto perché gioca con quel modulo e il Crystal Palace era al secondo".