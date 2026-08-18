Garcia su Lukaku: "Mia scommessa vinta, ma non fa più la differenza con difensori al 100%"

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Rudi Garcia ha rilasciato una lunga intervista a L'Equipe

Rudi Garcia ha rilasciato una lunga intervista a L'Equipe, nella quale è tornato sulla sua esperienza alla guida della Nazionale belga ai Mondiali. L'ex commissario tecnico si è soffermato in particolare su Romelu Lukaku, che pochi giorni fa ha salutato il Napoli per trasferirsi in Turchia al Fenerbahce. Garcia ha spiegato i motivi che lo avevano spinto a puntare sull'attaccante, rivendicando una scelta che considera positiva. Secondo il tecnico francese, Lukaku si è rivelato particolarmente prezioso entrando dalla panchina, sia per il contributo realizzativo sia per l'atteggiamento mostrato nei confronti del gruppo.

Il pensiero di Garcia su Lukaku

«L’ho preso per quello che rappresenta e per la sua qualità unica come goleador. È stato eccezionale come ‘super sub’, per il suo atteggiamento con la squadra e per la sua lucidità riguardo alla sua condizione. Avevo detto che era meglio per lui non partire titolare. La partita contro l’Iran (0-0 nella fase a gironi), che ha giocato titolare per necessità, mi ha dato ragione. Non fa la differenza contro difensori al 100%», ha spiegato Garcia.