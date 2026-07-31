Rosolino: "Allegri ha esperienza e motivazioni. 100 anni del Napoli? Sono la festa della città"

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Rosolino celebra il Centenario del Napoli e promuove Allegri: "L'esperienza vince".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto l'ex nuotatore e grande tifoso del Napoli Massimiliano Rosolino: "L'anno scorso il Napoli è stato beffato dalla sfortuna degli infortuni. Non sappiamo mai quanto il Napoli valesse senza infortuni. Io ho vissuto l'era di Maradona. Sicuramente quelle poche volte che vedevo Diego era estremamente emozionante.

Erano altri tempi, c'era l'euforia di un calcio diverso. Io non sono uno che festeggia i compleanni, ma i cento anni sono un modo per sposare e festeggiare la città. La storia del Napoli è piena di campioni, che hanno legami indissolubili ancora oggi.

Allegri? Sono contento, ha vinto in grandi squadre, si è parlato molto in questi giorni della Nazionale. E l'esperienza vince. Allegri ha motivazione per fare bene".