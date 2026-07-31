Fabbroni ricorda: "Gol di Renica indimenticabile! Mi arrivò una macchina da scrivere sulla schiena"

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Fabbroni racconta il gol di Renica, la delusione Dia e ricorda Franco Baresi.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Il mio aneddoto sullo stadio San Paolo è legatissimo al gol di Renica, al 119' che consentì al Napoli di qualificarsi alla semifinale di Coppa UEFA battendo la Juventus. Nessuno si attendeva quella soluzione. Si pensava già ai rigori, l'umore non era alto. E invece arrivò questo gol di Renica, rapido e inatteso, che allargò il sistema della tifoseria, compresa la tribuna stampa che scattò in piedi. Questo impeto lo ricordo sulla mia pelle, perché mi arrivò una macchina da scrivere sulla schiena. Un dolore dolce. L'aneddoto legato allo stadio Maradona è un po' negativo, per la delusione gigantesca al gol di Dia, in Napoli-Salernitana. Tutti si aspettavano l'esplosione per la festa Scudetto. Ci gelò.

Un ricordo su Franco Baresi? Era un enorme punto di riferimento per chi facesse giornalismo a Milano. Era molto taciturno. Però quelle cose che diceva erano nette e precise. Anche il fratello che giocava nell'Inter era proprio così, silenzioso e lavoratore. Leader. Il ricordo è romantico, passionale, quei calciatori e quello spessore di calciatori.

Perché Napoli non è riuscita a fare due squadre di calcio nella stessa città? Penso che sia legato ad un motivo economico. Tenere in piedi due realtà che devono combattere sportivamente era difficile. Ci sono stati dei tentativi con l'InterNapoli. Poi diciamoci la verità era già difficile vincere con una squadra, forse c'è stata questa scelta globale di amore monogamo per provare a vincere con un solo club".