Chiariello: "Mercato? Non voglio nessuno, Lang e Lucca non sono scarsi!"

Nel suo editoriale per Radio Crc, Umberto Chiariello ha commentato le ultime notizie relative al calciomercato: "Raspadori va all’Atalanta, ciao Giacomo, che la vita ti sia lieta e felice. Ci hai dato tanto. L’Atalanta non è una nostra competitor. Era peggio se andava alla Roma. Ci siamo tolti un tormentone. Io mi tengo questa squadra. Non voglio nessuno. Sono convinto che Lorenzo Lucca, se messo nelle condizioni giuste e lasciato in pace, qualcosa ci darà. Anche Lang darà qualcosa. Non sono scarsi.

Buongiorno deve tornare a essere Buongiorno. Gutierrez deve confermare i segnali. Beukema deve tornare quello di Bologna. Questi giocatori non ci stanno dando quello che valgono. Guardate Spinazzola, Juan Jesus, Højlund, come sono migliorati sotto Conte. Guardate McTominay. Rrahmani è sempre un maestro della difesa. Di Lorenzo e Politano magari non brillano sempre, ma ci mettono anima e cuore. I nuovi devono dare di più".