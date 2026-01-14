Mazzocchi a Dazn: "Conte non regala niente a nessuno, voglio sfruttare questa chance!"

Chance dal primo minuto per Pasquale Mazzocchi, che parte da titolare da ex contro il Parma. Queste le parole dell'esterno del Napoli nel pre-gara ai microfoni di DAZN:

Oggi bella chance dal primo, quanta voglia hai di far bene? “La voglia è tanta, nella prima parte di stagione ho avuto pochissimo spazio e devo sfruttare questa occasione che mi ha dato il mister. Lui non regala mai nulla a nessuno, cercherò di farmi trovare pronto”.

Hai un bellissimo rapporto con McTominay, come vi carica? “Io ti posso raccontare la persona che è Scott, una grandissima persona oltre al grande calciatore che è. Coinvolge tutti ed è molto solare, ci fa fare grandi cose. Il merito però ovviamente non è solo suo ma di tutto il gruppo”.