"Lobotka sbaglia a darla a McTominay", Del Genio risponde a un tifoso: "No, è filosofia giusta"

Il giornalista di Canale 8 Paolo Del Genio alla trasmissione Linea Calcio ha risposto alla domanda di un tifoso secondo cui era stato rischioso, domenica, il passaggio di Lobotka a McTominay che aveva perso palla nell'azione del primo vantaggio dell'Inter: "Non è calcio, è filosofia. La mia filosofia è che quella palla si deve dare. Si deve dare perché, nove volte su dieci, McTominay la difende bene, si gira sotto pressione e da lì può nascere un’azione molto pericolosa per il Napoli. È una questione di predisposizione e di consapevolezza nei propri mezzi. Nel calcio, se non rischi, non succede mai niente. Se passi sempre dietro o butti la palla lunga senza costruzione, non crei nulla. Invece questi fraseggi rischiosi ma coraggiosi, se fatti con convinzione, portano allo sviluppo del gioco e alla costruzione di occasioni da gol. È vero, ogni tanto quella palla la perdi, ma quando la perdi non significa che subisci gol automaticamente: devono comunque succedere tante altre cose.

In quell’azione l’Inter è stata bravissima: sovrapposizione, diagonale, esecuzione perfetta. Ma basta che una di quelle giocate non riesca, come spesso accade contro squadre meno forti dell’Inter, e non succede nulla. Per questo bisogna continuare a fare quel tipo di giocata, perché fa parte dell’identità. L’identità è tutto. Una squadra che non ha identità non va a Milano come ha fatto il Napoli, non reagisce dopo aver subito un gol e non riesce a prendere il controllo territoriale della partita come è successo nel secondo tempo".