Raspadori, Sabatini: "Atalanta scelta di basso profilo, come Zalone col posto fisso"

Sandro Sabatini a Mediaset ha commentato il passaggio di Raspadori dall'Atletico all'Atalanta nonostante il pressing della Roma: "Il fatto che Raspadori nella versione ufficiale abbia rifiutato la Roma perché lo prendeva in prestito somiglia un po' al film di Zalone che voleva il posto fisso. Per un ragazzo come lui anche quella sarebbe stata una bella opportunità in prestito con riscatto. Per me è una scelta un po' di basso profilo scegliere l'Atalanta e non la Roma, è un po' come la scelta Sassuolo".

