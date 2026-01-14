Parma, Estevez a Dazn: "Solo due giorni per preparare la partita, sarà dura!"

Nahuel Estevez è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida contro il Napoli. Queste le dichiarazioni del centrocampista argentino:

Come vi siete preparati per questa sfida? “Sappiamo le loro qualità in casa loro, sappiamo che è una partita difficile anche perché ci sono stati solo due giorni per prepararli, sia per noi che per loro. Hanno tanta qualità e dobbiamo essere concentrati”.

Quest’anno qua solo due squadre hanno pareggiato e nessuna ha vinto, cosa deve fare il Parma per strappare punti? “Speriamo di essere la prima, come ho detto è un campo difficile e loro giocano molto bene, dobbiamo esser concentrati per dare il massimo”.