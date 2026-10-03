Video Clemente Russo fiducioso: "Allegri tra i top, il Napoli può ancora puntare allo Scudetto"

Clemente Russo promuove Massimiliano Allegri e il Napoli: secondo l'ex pugile, gli azzurri hanno ancora la possibilità di puntare allo Scudetto

Massimiliano Allegri resta tra i tecnici di vertice e, nonostante le difficoltà incontrate dal Napoli in questo avvio di stagione, la squadra può ancora puntare allo Scudetto. È il pensiero di Clemente Russo, ex campione di pugilato, che ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb al Festival dello Sport di Trento. L'ex pugile ha analizzato il momento degli azzurri, sottolineando il lavoro dell'allenatore e la necessità di trovare la formula giusta: "Credo che sia un Mister numeri uno in circolazione. Purtroppo per chi veste quel ruolo ha una tifoseria spaccata. Ma con l'organico a disposizione può trovare la formula giusta. L'unica cosa è che siamo un po' in ritardo per una questione di infortunati e per una ricerca della formula. Allegri sta dando spazio a tutti. Senza altri passi falsi si può puntare allo Scudetto".

Clemente Russo su Allegri e Vergara: "Ha delle giocate che mi fanno impazzire"

Nel corso dell'intervista, Russo ha parlato anche della Nazionale e delle prospettive offerte dai giovani, soffermandosi in particolare su Antonio Vergara, talento del Napoli che ha attirato la sua attenzione: "Rispetto a quanto visto negli ultimi mesi, sembra che questa nazionale possa regalarci qualcosa tra qualche anno. C'è tanto lavoro da fare per Mancini, i ragazzi devono crescere ma sono contento per uno in particolare: Antonio Vergara". Alla domanda su cosa lo colpisca del giovane azzurro, Russo ha risposto senza esitazioni: "Molto. Ha delle giocate che mi fanno impazzire". L'ex pugile ha poi affrontato anche il tema del rapporto tra campioni e tempo, partendo dal dibattito sul momento giusto per smettere dopo i recenti fatti legati a Cristiano Ronaldo: "Ci sono campioni che non vogliono mai tramontare, altri che sanno quando smettere. Poi c'è il popolo che o vuole che il campione non smetta mai o che si faccia da parte per far posto ai nuovi. Io credo che la miglior cosa sia avere un'etica sportiva e morale e capire qual è il momento giusto. Io a 39 anni ero saturo e per un anno e mezzo non ho voluto vedere nemmeno una palestra, poi mi è mancato tutto e ho ricominciato".