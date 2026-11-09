Crisi Napoli, Braglia: "Manca equilibrio e col mercato non risolvi i problemi di gruppo"

Simone Braglia critica il cammino del Napoli e vede lontana la Champions League. Dubbi sulle possibilità di rimonta e sui problemi dello spogliatoio

L'ex portiere Simone Braglia, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, ha espresso un giudizio molto negativo sulla stagione del Napoli. Secondo l'opinionista, la squadra di Massimiliano Allegri rischia seriamente di restare fuori dalla prossima Champions League, complice il distacco dalle prime posizioni e le difficoltà interne allo spogliatoio, che non potranno essere risolte semplicemente attraverso il mercato di gennaio. Nel corso dell'intervento, l'ex calciatore ha commentato anche il rendimento di Lazio, Como, Milan e Roma.

È più credibile la Juventus o il Napoli nella rincorsa al quarto posto?

"Non c'è equilibrio nel Napoli. Credo che Allegri veda da lontano la Champions. Ha tante squadre davanti e tanti punti da recuperare. E certi problemi non sono ancora risolti, nonostante ci sia poi il mercato di gennaio. Non spariscono di colpo i problemi di spogliatoio".

Come ha visto la Lazio nel pareggio contro il Napoli?

"È sempre una squadra temibile, poteva anche vincere. Il Napoli ha fatto un ottimo secondo tempo. Ad oggi il campionato del Napoli è un fallimento".

Il Como ha subito una lezione contro l'Inter? E che impressione le ha fatto il Milan?

"Più che pancia piena per l'Europa, credo abbia preso una bella lezione. È un po' come la partita di Frosinone, è una squadra giovane e non ancora pronta per certi traguardi. Ha qualità innumerevoli e farà un grande campionato, però. Ho visto un'altra squadra che è pericolosa per lo scudetto ed è il Milan. L'ho visto a Genova, è uscita l'identità del Milan che non si è vista in passato, la voglia di lottare nelle difficoltà".

La Roma è l'unica seria candidata al titolo insieme all'Inter?

"Roma e Inter sono avanti in questo momento. E davanti c'è ancora spazio. La Roma non deve mollare la Champions, però".