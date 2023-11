Da Roma, Piccari: "Insigne ha scelto la squadra migliore per tornare in Italia"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale negli studi di TMW Radio è intervenuto il Direttore Marco Piccari

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale negli studi di TMW Radio è intervenuto il direttore Marco Piccari. Queste le sue parole:

Credi nella voce di Insigne alla Lazio?

“Il fatto che Insigne e Bernardeschi vogliano tornare significa molto. Penso che Insigne voglia tornare in Italia e ha scelto anche la squadra migliore per tornare, vista la presenza di Sarri e Immobile alla Lazio, oltre alla vicinanza a Napoli. La sua vita cambierebbe così, per la Lazio a dire la verità se ci fosse la possibilità di fare un accordo per i prossimi sei mesi è un’operazione che farei. Chiaramente a ingaggio più basso e credo che Insigne sia pronto a rinunciare a qualcosa, però magari si vuole giocare anche una carta nazionale. Se in nazionale gli attaccanti non segnano, in casa Lazio non segnano neanche gli esterni e lui spesso ha portato dei gol. È un’alternativa in più davanti per la Lazio e per sei mesi può essere una buona idea.”