De Maggio esalta Favasuli: "Mi ricorda Carvajal! Vi spiego perché"

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Valter De Maggio ha paragonato alcune caratteristiche del giovane calciatore del Napoli Costantino Favasuli a quelle di Dani Carvajal.

L'impatto di Costantino Favasuli con il Napoli continua a convincere. Il calciatore calabrese, arrivato in estate dal Catanzaro con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, ha offerto una prestazione particolarmente positiva contro il Bologna. A elogiarlo, durante Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, è stato Valter De Maggio, che si è spinto fino a un paragone importante: "Mi ha fatto impazzire la gara di Favasuli contro il Bologna, a me ricorda Carvajal".

De Maggio spiega il paragone tra Favasuli e Carvajal

Il giornalista ha poi voluto precisare immediatamente il senso dell'accostamento con l'ex difensore del Real Madrid, evitando paragoni sul valore assoluto dei due giocatori: "Non voglio che mi si dica che ho fatto un paragone esagerato, lasciatemi fare una precisazione. Sto semplicemente dicendo che questo ragazzo mi ricorda, per la sua postura, per come si ingobbisce quando corre, per il modo in cui copre tutta la fascia e per la sua struttura fisica, l'ex difensore del Real Madrid Dani Carvajal. Voglio precisare questo".