Rafa Marin fissa gli obiettivi: "Resta in alto e grande Champions! E magari vincere la Coppa Italia"
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Rafa Marin si pone anche un obiettivo personale: "Voglio essere sempre a disposizione, aiutare la squadra il massimo possibile".
Rafa Marin fissa gli obiettivi. Il difensore del Napoli, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così sui traguardi da raggiungere in questa stagione: "L’obiettivo è restare in alto in Serie A, dove merita di stare il Napoli, qualificarci ancora alla Champions e fare una grande Champions League quest’anno. Poi c’è la Coppa Italia, sarebbe bellissimo vincerla".
Rafa Marin e l'obiettivo personale
Ambizioni di squadra alle quali si aggiunge un grande traguardo personale: "Voglio essere sempre a disposizione, aiutare la squadra il massimo possibile e se un giorno dovesse arrivare la chiamata della nazionale spagnola sarebbe veramente bellissimo".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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Le Interviste
Rafa Marin fissa gli obiettivi: "Resta in alto e grande Champions! E magari vincere la Coppa Italia"
Copertina Da 0 a 10: l’ammissione scioccante di Manna, il tremendo errore con Favasuli, la canottiera di Lucca e l'unica speranza di Allegri di Arturo Minervini
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