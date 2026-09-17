Rafa Marin fissa gli obiettivi: "Resta in alto e grande Champions! E magari vincere la Coppa Italia"

Rafa Marin fissa gli obiettivi: "Resta in alto e grande Champions! E magari vincere la Coppa Italia"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 18:30Le Interviste
di Pierpaolo Matrone
Rafa Marin si pone anche un obiettivo personale: "Voglio essere sempre a disposizione, aiutare la squadra il massimo possibile".

Rafa Marin fissa gli obiettivi. Il difensore del Napoli, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così sui traguardi da raggiungere in questa stagione: "L’obiettivo è restare in alto in Serie A, dove merita di stare il Napoli, qualificarci ancora alla Champions e fare una grande Champions League quest’anno. Poi c’è la Coppa Italia, sarebbe bellissimo vincerla".

Rafa Marin e l'obiettivo personale

Ambizioni di squadra alle quali si aggiunge un grande traguardo personale: "Voglio essere sempre a disposizione, aiutare la squadra il massimo possibile e se un giorno dovesse arrivare la chiamata della nazionale spagnola sarebbe veramente bellissimo".