De Paola: "Che errore di ADL prendere Allegri! Max? Una macchina da soldi"
TuttoNapoli.net
Paolo De Paola, ai microfoni di Sportitalia, attacca duramente Allegri e la scelta di De Laurentiis di portarlo sulla panchina del Napoli: "Non scopriamo adesso le difficoltà di Allegri, i numeri inchiodano Allegri dopo aver perso 7 partite su 14. È stato un errore clamoroso da parte di Aurelio De Laurentiis prendere Allegri, soprattutto a quelle cifre e con tre anni di contratto.
Davvero non me lo sarei mai aspettato dal presidente del Napoli. Io credo che Allegri sia bravissimo a strappare dei contratti sempre molto onerosi, è davvero una macchina da soldi. Manca però la sostanza, se l’idea era quella di fondare un ciclo nuovo fondati sui giovani, si è sbagliato completamente obiettivo".
autore
Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
Pubblicità
Le Interviste
Giordano ad Allegri: "Ma quei 2 cambi falli prima del 2-1! Spezzi il ritmo e metti qualcuno fresco!"
Copertina LiveFuria Allegri in conferenza: “Bene per 70 minuti, accusare squadra non serve! Angoli? Invertiti Scott e Vergara…” di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
08 nov 2026 12:30
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Lazio
In primo piano
Fabio TarantinoLiveAllegri in conferenza: “Sarà gara di sofferenza! E’ importante, ma sistemare il campionato di più. Decisive Brugge, Sabah e Viking…”
Arturo MinerviniTuttonapoliDa 0 a 10: i 27 mln che salvano Allegri, la frase shock di Landucci e la spiegazione per cui ADL non ha fatto mercato
Davide BarattoTuttonapoliAllegri, è game over? Il risultatista con la media punti da retrocessione tra Milan e Napoli
Davide BarattoLiveLanducci in conferenza: "Serve fiducia! Juve ha meritato, non puoi farli tirare così liberi! Su De Bruyne e Di Lorenzo..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la scioccante inversione di Allegri, la scena terrificante, la scelta ammazza-tifo e Hojlund che torna biondo
Pierpaolo MatroneManna: "Conte mi ha fatto crescere, Allegri vuole la rivincita! Su ADL, McT, KDB e gli altri colpi..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com