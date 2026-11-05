De Paola: "Che errore di ADL prendere Allegri! Max? Una macchina da soldi"

Paolo De Paola, ai microfoni di Sportitalia, attacca duramente Allegri e la scelta di De Laurentiis di portarlo sulla panchina del Napoli: "Non scopriamo adesso le difficoltà di Allegri, i numeri inchiodano Allegri dopo aver perso 7 partite su 14. È stato un errore clamoroso da parte di Aurelio De Laurentiis prendere Allegri, soprattutto a quelle cifre e con tre anni di contratto.

Davvero non me lo sarei mai aspettato dal presidente del Napoli. Io credo che Allegri sia bravissimo a strappare dei contratti sempre molto onerosi, è davvero una macchina da soldi. Manca però la sostanza, se l’idea era quella di fondare un ciclo nuovo fondati sui giovani, si è sbagliato completamente obiettivo".