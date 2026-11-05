Del Genio rassegnato: "Disorganizzati! Pure sul castelletto da angolo. Porto straordinario col PPDA!”

Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Napolità, ha analizzato duramente la sconfitta del Napoli contro il Porto, puntando il dito soprattutto contro la mancanza di organizzazione della squadra di Massimiliano Allegri. Il giornalista ha evidenziato le differenze tattiche tra le due formazioni, soffermandosi anche sulle responsabilità dell'allenatore e sulle difficoltà degli azzurri nella gestione delle palle inattive.

"Siamo disorganizzati. Siamo disorganizzati. Siamo disorganizzati. Questo è il focus. Giocatori forti individualmente, ma sono disorganizzati. Basta confusione nelle ricostruzioni, pure io le faccio elaborate ma voglio essere semplici. La disorganizzazione acuisce i limiti e riduce le qualità, l'organizzazione fa il contrario ovviamente. Se poi Meret che fa i lanci lunghi, prendendo le ripartenze in faccia del Porto, è lui che decide allora noi scagioniamo Allegri. Allegri dice di giocare palla, di posizionarsi diversamente e Meret invece rilancia? Quindi non lo seguono? Come ne usciamo usciamo la colpa è di Allegri, se fanno di testa loro allora non siete entrati nella testa dei giocatori. Porto sempre ben posizionato? Mi dovete scusare se mi ripeterò: l'organizzazione! Vedo il Porto che attacca gli half-spaces, fanno sovraccarichi, attaccano la profondità, escono su prima punta, terzo uomo si butta dietro, quando la perdono non ne parliamo proprio della loro aggressione, un PPDA straodinario a livello europeo. Quando hanno alzato la pressione, Hojlund era circondato da quattro in alcune circostanze.

Sono cose che hanno provato 100 volte, rischiano perché sanno che al 99% la recuperano, se fa la giocata Maradoniana esce e trova il campo aperto, ma sai che il Napoli non le sfrutterà pienamente nel caso. Loro sanno cosa possono ottenere rischiando di più o di meno, noi invece speriamo nelle individualità e ne abbiamo talmente tanto che sono pure tante ed hanno fatto pure stavolta belle giocate. E chi ha giocato secondo me non ha colpe, i 3 dietro hanno salvato tanto, a me è piaciuto anche Vergara in un ruolo non suo, Politano in affanno, davanti belle giocate e Hojlund notevolissimo nel combattere ed i cambi entrano sul 3-1, ma perché non prima? Pure il castelletto sul calcio d'angolo, perché si scambiano la posizione Vergara-McTominay? Poi la seconda linea è troppo vicina alla prima, mancando le marcature devi attaccare la palla e devi avere spazio per attaccare il pallone, serve la spaziatura col compagno. A chi prepara le palle inattive: che avete combinato? Già con la Roma c'era stata confusione. Con Conte non prendevamo un gol su palla inattiva, il primo anno forse solo 1, ora si passa da migliori a peggiori con gli stessi e fisicamente dovevamo vincerla noi su palla inattiva. Avevamo 6 saltatori importanti".