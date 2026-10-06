Del Genio: “I nazionali del Napoli tutti al top. Hanno mostrato ad Allegri cosa serve…”

Del Genio sottolinea il rendimento dei calciatori del Napoli in Nazionale e manda un chiaro messaggio ad Allegri.

Il rendimento dei calciatori del Napoli con le rispettive Nazionali continua ad alimentare il dibattito sul gioco di Massimiliano Allegri. A soffermarsi sulla differenza tra quanto mostrato in azzurro e durante la sosta è stato il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto sul canale YouTube "Napolità". Con una provocazione, Del Genio ha immaginato una sorta di riunione segreta tra i vari commissari tecnici e i calciatori del Napoli: “Il codice ci dice che c'è stata una riunione segreta tra tutti gli allenatori delle varie nazionali e i calciatori che militano nel Napoli e nelle loro nazionali. Una riunione segreta, qui non so se dirti pro o contro Allegri. Faccio fatica a trovare la parola giusta, perché da un certo punto di vista potrebbe sembrare pro Allegri: ‘Caro mister, ti facciamo vedere come utilizzarci’. Oppure i giocatori: ‘Ti facciamo vedere noi come preferiamo essere utilizzati e guarda che qualità abbiamo se veniamo utilizzati in un certo modo’”.

Del Genio su De Bruyne e Hojlund: “Tra i migliori di tutta la Nations League”

Secondo Del Genio, le prestazioni offerte in Nazionale dovrebbero rappresentare soprattutto un'indicazione per Allegri sul tipo di calcio più adatto alle caratteristiche della rosa del Napoli. “Quindi potrebbe essere pro Allegri, se Allegri cogliesse, come ci auguriamo, questi spunti chiari, queste informazioni chiare che sono arrivate da queste partite: il tipo di calcio che serve per esaltare le qualità indiscutibili dei suoi calciatori”. Il giornalista ha quindi allargato il discorso ai singoli, sottolineando come diversi azzurri abbiano brillato lontano da Castel Volturno: “Perché anche Lobotka e Gilmour sono stati migliori in campo con Slovacchia e Scozia, per non parlare di De Bruyne e Hojlund, che sono stati tra i migliori in campo di Belgio e Danimarca. Ma tra i migliori, tra i top 11 di tutta la Nations League, sono stati De Bruyne e Hojlund. No, sto esagerando? Non credo”.