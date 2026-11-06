Parlato a Sabatini su Allegri: “Non difendiamo l’indifendibile! Ovunque sarebbe stato esonerato!”

Napoli, Allegri al centro del dibattito: “Difendiamo l’indifendibile”, attacca Parlato. Sabatini replica

Scontro di opinioni sul futuro di Allegri e sul momento del Napoli. Il confronto tra Manuel Parlato e Sandro Sabatini ha messo di fronte due letture opposte della crisi azzurra: da una parte chi chiede lo stesso metro di giudizio per tutti gli allenatori, dall’altra chi invita a tenere conto di una stagione condizionata dagli infortuni. Un dibattito che riflette le divisioni di un ambiente in cerca di risposte dopo settimane complicate.

Parlato: “Difendiamo l’indifendibile”

Come riportato da Radio Radio, Parlato ha attaccato per primo, contestando il trattamento riservato al tecnico: “Se un altro allenatore avesse avuto questi risultati, sarebbe stato esonerato. Difendiamo l’indifendibile”. Poi il richiamo alla scorsa stagione, rivolto direttamente a Sabatini: “L’anno scorso facevi lo stesso ragionamento con Conte oppure no? Perché dobbiamo fare due pesi e due misure?”. Una domanda che mette in discussione la coerenza di chi oggi invita alla pazienza con Allegri.

Sabatini: “Il passato è fuorviante”

La replica del giornalista è stata immediata, con un invito alla prudenza: “Non andiamo in scivolata con le parole”. Sabatini ha poi respinto il paragone con il passato: “Fare l’analisi col passato è fuorviante. Ci sono gli infortuni”. Infine la riflessione sul tecnico: “Allegri è un gestore e ad oggi questa sua reputazione non trova conferma perché nel gruppo c’è un’aria che non può portare a nulla di buono”. Un giudizio che non assolve l’allenatore, ma sposta l’attenzione sul clima dello spogliatoio e sulle difficoltà di una rosa ridotta all’osso, in vista della sfida con la Lazio.