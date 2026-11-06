L'editoriale di Calamai: "Allegri scelta sbagliata, ma ADL segua l'esempio della Juve"

Luca Calamai analizza la crisi del Napoli: De Laurentiis deve scegliere tra Allegri e lo spogliatoio. In estate prevista una rivoluzione.

Il Napoli è in piena crisi e Aurelio De Laurentiis è chiamato a prendere una posizione netta. Nel suo editoriale, Luca Calamai, direttore di Tuttomercatoweb.com, prende come esempio la Juventus, ripartita dopo che il dirigente Carnevali ha scelto di difendere Luciano Spalletti senza concedere alibi ai calciatori. Una strada che, secondo il giornalista, dovrebbe seguire anche il presidente azzurro, soprattutto dopo le tensioni emerse nel postpartita di Porto.

Calamai: "Allegri scelta sbagliata, a giugno rivoluzione Napoli"

Nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com, Calamai scrive: "Il Presidente deve scendere in campo prima confrontandosi con Allegri e con il gruppo. Stabilendo in maniera netta se fare muro intorno al tecnico di Livorno oppure consegnarsi ai suoi giocatori più importanti. Una terza via non esiste". Il giudizio sul futuro è altrettanto netto: "È evidente che questa è destinata a essere una stagione di passaggio per il Napoli. Allegri non è stata una scelta giusta. De Laurentiis non ha avuto il coraggio di rischiare su un tecnico giovane capace di proporre un calcio fresco, offensivo. Ma anche il gruppo giocatori ormai è logoro. Insomma, a giugno sarà rivoluzione Napoli".