Mele: "Il pubblico ha il diritto di pretendere, ma ora il Napoli ha bisogno dei tifosi"

Silver Mele analizza il pareggio del Napoli contro la Lazio e critica i fischi del Maradona, invitando i tifosi a sostenere la squadr

Il giornalista Silver Mele, tramite un post sul proprio suo Facebook, ha analizzato il pareggio del Napoli contro la Lazio, soffermandosi soprattutto sulla reazione della squadra di Massimiliano Allegri e sul clima di contestazione vissuto allo stadio Diego Armando Maradona. Mele ha difeso l'atteggiamento degli azzurri nella ripresa, non condividendo i fischi indirizzati a Noa Lang e Lorenzo Lucca e sottolineando la necessità di ritrovare il sostegno del pubblico in un momento particolarmente complicato.

Silver Mele: "Il Napoli ha bisogno del suo pubblico, proprio adesso che sembra avergli voltato le spalle"

"Dopo il tracollo di Oporto, il ritiro imposto da De Laurentiis e una conferenza stampa cancellata a pochi minuti dall'inizio, il Napoli si è presentato al Maradona sapendo di giocarsi molto più di una partita. Dall'altra parte c'era una Lazio forte, sicura, piena di fiducia. Sugli spalti, un ambiente che sembrava aspettare un solo motivo per manifestare tutta la propria insofferenza.

Il primo tempo ha dato ragione a chi temeva il peggio: Lazio aggressiva, Napoli impaurito, errori, difficoltà, il gol di Frattesi e una squadra che per lunghi tratti ha faticato a riconoscersi. Ma la partita non è finita lì. Nella ripresa gli azzurri hanno cambiato passo, hanno reagito con intensità e coraggio, hanno trovato il pareggio e costruito occasioni sufficienti per vincerla. Non ci sono riusciti, ed è un limite che non può essere nascosto: quando produci tanto e non concretizzi, la responsabilità è anche di chi deve mettere il pallone in rete.

Eppure, dentro questa serata, c'è un segnale che merita attenzione. Il gruppo ha dimostrato di essere con Allegri. Dopo giorni di tensioni, sospetti e veleni, la squadra non si è disunita. Ha reagito, ha lottato, ha provato a portare a casa una vittoria che avrebbe avuto un valore enorme anche sul piano psicologico. Le parole di Rrahmani e la risposta del campo vanno nella stessa direzione.

Il Maradona, invece, ha raccontato un'altra storia. Fischi a Lang, che è stato tra i migliori e ha costruito l'azione del pareggio; fischi a Lucca al momento dell'ingresso; contestazione alla squadra e il coro 'meritiamo di più'. Una domanda, però, andrebbe posta: in un momento così delicato, che cosa può produrre un ambiente che invece di accompagnare la reazione finisce per soffocarla?

Il gesto di Lang può essere piaciuto o meno. Si può discutere il suo atteggiamento dopo Oporto, si può pretendere rispetto per la maglia e per la gente. Ma trasformare il giocatore più pericoloso della squadra nel bersaglio della serata, insultarlo e fischiarlo a ogni pallone non aiuta il Napoli. Lo stesso vale per Lucca: le sue difficoltà sono evidenti, le prestazioni devono migliorare, ma accoglierlo con i fischi prima ancora che tocchi il campo significa aggiungere pressione a un calciatore che sembra già giocare con il peso dell'errore.

Non si tratta di chiedere applausi a prescindere. Il tifoso ha tutto il diritto di essere deluso, di contestare, di pretendere una squadra all'altezza della propria storia e delle proprie ambizioni. Ma c'è una differenza sostanziale tra esprimere una critica e diventare un fattore che rende ancora più difficile il lavoro di chi è in campo. Il sostegno non è un premio da assegnare soltanto quando si vince. È una responsabilità che si misura soprattutto quando le cose vanno male.

Il Napoli ha problemi profondi: una condizione da ritrovare, tanti infortunati, una produzione offensiva che non trova adeguata corrispondenza nei gol, giocatori che sembrano aver smarrito sicurezza. Non basta un pareggio per cancellarli. E non basta una buona ripresa per trasformare una stagione complicata in una stagione riuscita. Ma proprio per questo servirebbe una comunità capace di distinguere il momento dalla prospettiva, la critica dalla demolizione.

Ora tocca a De Laurentiis assumersi le proprie responsabilità e decidere come proseguire. Ad Allegri e alla squadra spetta il compito di trasformare la reazione in risultati, perché nel calcio le parole contano fino a un certo punto e la classifica non aspetta nessuno. Ma anche il pubblico dovrebbe interrogarsi. Due scudetti in quattro anni non cancellano il diritto di pretendere, così come le difficoltà di oggi non cancellano ciò che questa squadra può ancora provare a costruire.

Il Napoli non ha bisogno di un Maradona che applauda qualsiasi cosa. Ha bisogno di uno stadio che sappia essere esigente senza diventare ostile, critico senza diventare nemico. Perché in questo momento la squadra deve ritrovare il gol, la vittoria e la fiducia. Ma deve poter ritrovare anche il suo pubblico. Ed è questa, oggi, la partita più difficile".