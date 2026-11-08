Esonero Allegri, Sosa: “Per me anche se batte la Lazio ormai non cambia niente!”

Roberto "El Pampa" Sosa critica il momento del Napoli e chiede chiarezza a De Laurentiis sul futuro di Massimiliano Allegri.

L'ex attaccante del Napoli Roberto “Pampa” Sosa, intervenuto ai microfoni di Tele A, ha espresso tutta la sua titubanza sul futuro del Napoli di Massimiliano Allegri:

"El Pampa Il Napoli può anche vincere contro la Lazio, ma temo che poi saremo qui a parlare delle stesse cose senza le prestazioni. Un risultato non risolve nulla. La situazione di Allegri è insostenibile ed anche una vittoria per me ormai non cambia niente. Rientravo da Porto con i tifosi del Napoli ed erano preoccupati pure per le dichiarazioni del post dopo quelle già del pre partita".