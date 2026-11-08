Giordano: “Solo Allegri può far ripartire il Napoli. Se la Lazio vince, può puntare alla zona Champions”

L’ex bomber di Napoli e Lazio, in esclusiva a TMW, analizza il momento degli azzurri e la sorprendente partenza dei biancocelesti alla vigilia del match.

Bruno Giordano, ex attaccante di Napoli e Lazio, parla in esclusiva a TMW delle difficoltà degli azzurri. Dopo l’ultima partita di Champions League è emerso, dice, “uno spogliatoio in grande difficoltà”, ma contro la prima in classifica i giocatori “daranno tutto per evitare ulteriori critiche da parte dell’ambiente”. Pur con una rosa ridotta all’osso, i calciatori importanti “possono fare la differenza”. Sul mercato non vede un problema: “Il Napoli è una squadra forte, forse bisognava inserire qualche giovane in più nella rosa. Anche perché già l’anno scorso c’erano stati segnali di un ciclo arrivato al capolinea”. Su Allegri fa fatica a esprimere un giudizio, “perché non ha mai potuto schierare una formazione tipo”.

“Solo Allegri può far ripartire il Napoli, i giocatori sono ancora dalla sua parte”

“Io credo che soltanto Massimiliano Allegri possa far ripartire il Napoli”, afferma Giordano. “Tra l’altro, mi dicono che i giocatori siano ancora dalla sua parte, nonostante tutto. Ora sono proprio loro che devono fare molto di più e sono convinto che Max possa trovare la strada giusta”. Contro la Lazio lo attende una partita complicata e, considerando che poi arriverà la sosta, “bisogna evitare la sconfitta, perché avrebbe ripercussioni molto lunghe”. In caso di ko, però, l’ex bomber crede nella conferma: “Non ci sono altri allenatori che possano subentrare e garantirti qualcosa in più. Eviterei di perdere tempo e continuerei con lui”.

La Lazio di Gattuso: “Ha costruito la squadra nella testa e nel gioco”. E se vince a Napoli, può puntare alla Champions

Della Lazio lo ha stupito “soprattutto la capacità di cambiare rotta dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia”: da quel momento Gattuso ha fatto “qualcosa di incredibile, ha costruito la squadra nella testa e nel gioco”. Tra i singoli, sorprende il rendimento di Belahyane, che l’anno scorso “non trovava spazio e considerazione neanche nelle amichevoli del giovedì”, e molto bene anche Floriano, che ha avuto “un ottimo impatto”. L’assenza di Zaccagni è “pesante, perché è un giocatore in grado di dare tempi di gioco importanti”, ma Noslin esterno e Pinamonti punta centrale possono dare molto: “È una partita aperta a qualsiasi risultato per entrambe le squadre”. Se vince a Napoli, conclude, la Lazio “può puntare alla zona Champions, ma non allo scudetto”, il che sarebbe comunque “qualcosa di incredibile, considerando la situazione in cui è nata questa squadra”.