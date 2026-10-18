Fabregas: “Ho visto il Napoli, alla fine non so come non abbia fatto gol”
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Il tecnico del Como, dopo Fiorentina-Como, commenta il finale di Venezia-Napoli e ricorda un episodio simile vissuto dalla sua squadra a Frosinone
Nel post partita di Fiorentina-Como, Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di DAZN commentando anche le occasioni create dal Napoli nel finale della sfida con il Venezia, chiusa con la sconfitta degli azzurri per 1-0. L’allenatore del Como ha sottolineato come la squadra partenopea avrebbe potuto trovare la rete negli ultimi minuti.
Fabregas e il Napoli: “È il calcio, alcune volte succede”
Il tecnico ha fatto riferimento alla parte conclusiva della gara, quando il Napoli ha aumentato la pressione alla ricerca del gol senza riuscire a concretizzare le opportunità create. Queste le sue parole: “Ieri ho visto il Napoli gli ultimi 30 minuti e non so come ha fatto a non fare gol. Lo stesso noi a Frosinone: è il calcio, alcune volte succede.”
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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