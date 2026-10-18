Giuliani: "Il manico conta! Era già tutto chiaro con quella gara indecorosa con l’Arsenal"

Fulvio Giuliani, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Tele A per commentare la sconfitta del Napoli contro il Venezia

Fulvio Giuliani, giornalista, è intervenuto ad "A tempo scaduto" in onda su Tele A: "Non c'è un'identità nel Napoli, è inutile cercare risposte profonde. L'idendità non c'è, è giustissimo giustificare le colpe evidenti della società, come il mercato dell'anno scorso, che si pagano ancora oggi, le follie di quest'estate, dove si è deciso di rivalutare perchè non capaci di vendere. Lucca nessuno lo voleva, lo volevano vendere tutti. Il liscio di ieri è la fotografia di un momento che ti deve portare via da Napoli, per il suo bene e per il nostro bene. Davanti a quel liscio, qualche televisione ha passato un brutto quarto d'ora. Il manico conta, la rincorsa di tante gloriose firme, per salvare il soldato Allegri...mi fanno sorridere. Guardate, a me è bastata la sconfitta indecorosa con l'Arsenal dove non si è superata la metà campo! Quella sera fu vissuta come una straordinaria serata di calcio, perché si era perso solo 0-1 ma si meritava di perdere 0-4.

È una catena. Quella gara era più che sufficiente per capire tutto. Ieri, tutti i nodi sono venuti al pettine. Oggi sei prigioniero di un contratto d'oro: cosa vuoi fare? Escludo affondare. Con il Bodo sarà difficile, si è perso con l'ultima in classifica, non è che Nicola è venuto e ha trasformato il Venezia nel Manchester CIty. In questa situazione, possiamo ancora dire che il manico non conti? La squadra è forte, sulla carta, considerando gli elementi, ma è forte. Il momento più surreale è stato quando Allegri ha detto "però a parte il risultato, abbiam mica giocato male", ma cos'è? Abbiamo mica giocato male?"