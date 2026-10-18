Pastore: “Il Napoli di Allegri vincerà qualche partita ogni tanto, ma non ha futuro”

Il giornalista Giuseppe Pastore analizza la crisi del Napoli dopo la sconfitta contro il Venezia. Nel mirino il rapporto tra Allegri e i big.

La sconfitta contro il Venezia alimenta le critiche nei confronti del Napoli di Massimiliano Allegri. A intervenire sul momento delicato degli azzurri è Giuseppe Pastore che, ai microfoni di Dazn, evidenzia le difficoltà del tecnico nel trasmettere le proprie idee alla squadra e i segnali di distanza provenienti proprio dai giocatori più rappresentativi: "I principi di Allegri, il modo in cui prepara la partita, cerca di preparare psicologicamente la squadra, non arrivano neanche ai big. Anzi, sono proprio i big a dare segnali inquietanti di scollamento, con l’allenatore e con i compagni. De Bruyne non fa altro che spesso litigare con i compagni in campo. Su queste basi è molto difficile”.

Pastore: “Non vedo un orizzonte a lungo termine per il Napoli”

Secondo il giornalista, il problema non riguarda soltanto i risultati, ma anche l’assenza di un progetto di gioco riconoscibile e di una formazione titolare definita. Pastore prevede un percorso fatto di vittorie occasionali, ma senza garanzie per il futuro, sottolineando anche la necessità di intervenire sul mercato: “Si andrà avanti a una vittoria in più, un pareggio, magari batte il Bodo, altrimenti la Champions del Napoli è già finita, però non vedo un orizzonte a lungo termine. C’è da fare molto sul mercato perché questa squadra è anziana, ha giocatori chiaramente a fine corsa, e non riesce a trovare un sistema di gioco uniforme. Qual è il Napoli titolare? Qual è l’11 base? Io non lo so, penso non lo sappia neanche Allegri”.