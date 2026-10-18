Pastore: “Il Napoli di Allegri vincerà qualche partita ogni tanto, ma non ha futuro”

Pastore: “Il Napoli di Allegri vincerà qualche partita ogni tanto, ma non ha futuro”TuttoNapoli.net
Oggi alle 21:15Le Interviste
di Francesco Carbone
Il giornalista Giuseppe Pastore analizza la crisi del Napoli dopo la sconfitta contro il Venezia. Nel mirino il rapporto tra Allegri e i big.

La sconfitta contro il Venezia alimenta le critiche nei confronti del Napoli di Massimiliano Allegri. A intervenire sul momento delicato degli azzurri è Giuseppe Pastore che, ai microfoni di Dazn, evidenzia le difficoltà del tecnico nel trasmettere le proprie idee alla squadra e i segnali di distanza provenienti proprio dai giocatori più rappresentativi: "I principi di Allegri, il modo in cui prepara la partita, cerca di preparare psicologicamente la squadra, non arrivano neanche ai big. Anzi, sono proprio i big a dare segnali inquietanti di scollamento, con l’allenatore e con i compagni. De Bruyne non fa altro che spesso litigare con i compagni in campo. Su queste basi è molto difficile”.

Pastore: “Non vedo un orizzonte a lungo termine per il Napoli”

Secondo il giornalista, il problema non riguarda soltanto i risultati, ma anche l’assenza di un progetto di gioco riconoscibile e di una formazione titolare definita. Pastore prevede un percorso fatto di vittorie occasionali, ma senza garanzie per il futuro, sottolineando anche la necessità di intervenire sul mercato: “Si andrà avanti a una vittoria in più, un pareggio, magari batte il Bodo, altrimenti la Champions del Napoli è già finita, però non vedo un orizzonte a lungo termine. C’è da fare molto sul mercato perché questa squadra è anziana, ha giocatori chiaramente a fine corsa, e non riesce a trovare un sistema di gioco uniforme. Qual è il Napoli titolare? Qual è l’11 base? Io non lo so, penso non lo sappia neanche Allegri”.