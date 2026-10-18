Pastore: “Il Napoli di Allegri vincerà qualche partita ogni tanto, ma non ha futuro”
La sconfitta contro il Venezia alimenta le critiche nei confronti del Napoli di Massimiliano Allegri. A intervenire sul momento delicato degli azzurri è Giuseppe Pastore che, ai microfoni di Dazn, evidenzia le difficoltà del tecnico nel trasmettere le proprie idee alla squadra e i segnali di distanza provenienti proprio dai giocatori più rappresentativi: "I principi di Allegri, il modo in cui prepara la partita, cerca di preparare psicologicamente la squadra, non arrivano neanche ai big. Anzi, sono proprio i big a dare segnali inquietanti di scollamento, con l’allenatore e con i compagni. De Bruyne non fa altro che spesso litigare con i compagni in campo. Su queste basi è molto difficile”.
Pastore: “Non vedo un orizzonte a lungo termine per il Napoli”
Secondo il giornalista, il problema non riguarda soltanto i risultati, ma anche l’assenza di un progetto di gioco riconoscibile e di una formazione titolare definita. Pastore prevede un percorso fatto di vittorie occasionali, ma senza garanzie per il futuro, sottolineando anche la necessità di intervenire sul mercato: “Si andrà avanti a una vittoria in più, un pareggio, magari batte il Bodo, altrimenti la Champions del Napoli è già finita, però non vedo un orizzonte a lungo termine. C’è da fare molto sul mercato perché questa squadra è anziana, ha giocatori chiaramente a fine corsa, e non riesce a trovare un sistema di gioco uniforme. Qual è il Napoli titolare? Qual è l’11 base? Io non lo so, penso non lo sappia neanche Allegri”.
UEFA Champions League 2026-2027
|VS
|Napoli
|Bodo/Glimt
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro