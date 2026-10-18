Sarri si scaglia contro il Var: "Oggi ho scoperto una cosa, se lo avessi fatto io..."

Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine di Milan-Atalanta, puntando il dito contro l'arbitraggio

Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta, si è scagliato contro l'arbitraggio al termine di Milan-Atalanta, gara persa dalla Dea per 3-2. Ecco le sue parole:

“Non è stato chiamato il Var sul mani di De Winter. Oggi ho scoperto anche che ci sono 2 giocatori che possono mandare a fanculo l’arbitro! Ho chiesto a Chiffi se si potesse fare e mi ha risposto ‘L’ho ammonito’. Se però lo faccio io, mi espelle…”