Sarri si scaglia contro il Var: "Oggi ho scoperto una cosa, se lo avessi fatto io..."
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Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine di Milan-Atalanta, puntando il dito contro l'arbitraggio
Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta, si è scagliato contro l'arbitraggio al termine di Milan-Atalanta, gara persa dalla Dea per 3-2. Ecco le sue parole:
“Non è stato chiamato il Var sul mani di De Winter. Oggi ho scoperto anche che ci sono 2 giocatori che possono mandare a fanculo l’arbitro! Ho chiesto a Chiffi se si potesse fare e mi ha risposto ‘L’ho ammonito’. Se però lo faccio io, mi espelle…”
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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