“Dopo i gol vi chiudete e non dominate”, Del Piero incalza: Allegri gli dà ragione

Del Piero ad Allegri dopo il 4-3 al Bodo: “Vi chiudete per riaprire”. Il tecnico gli dà ragione, ma parla di condizione

Una vittoria che non cancella i dubbi. Dopo il 4-3 al Bodo/Glimt, a Del Piero non è sfuggito un limite del Napoli, e la domanda rivolta ad Allegri è stata diretta: “È stata un’ottima vittoria, ma appena andate in vantaggio non c’è la volontà o la fisicità di dominare la partita, ma vi chiudete per riaprire. È corretto? Volete migliorare o va bene così?”. Un quesito che fotografa il rischio corso dagli azzurri, capaci di portare a casa i tre punti ma anche di subire tre gol, con disattenzioni che hanno trasformato una gara in discesa in una sofferenza fino alla fine.

Allegri dà ragione, ma parla di condizione

La risposta del tecnico non ha cercato scappatoie. Allegri ha infatti dato ragione all’ex campione della Juventus, riconoscendo il problema, ma ne ha fatto un discorso di condizione fisica. Una lettura che si inserisce nel quadro di una squadra costretta a rotazioni limitate, con un’infermeria ancora affollata e un calendario di cinque partite in quindici giorni. Il confronto, andato in onda su Sky Sport, mette in evidenza il nodo su cui il Napoli dovrà lavorare in vista del big match con la Roma di sabato.