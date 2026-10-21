Bruscolotti chiede scusa a Di Lorenzo: "Non volevo offenderlo, se si è sentito offeso mi dispiace"

Giuseppe Bruscolotti torna sulle dichiarazioni rivolte a Giovanni Di Lorenzo dopo la dura replica del capitano del Napoli sui social: arrivano le scuse.

Giuseppe Bruscolotti prova a chiudere la polemica con Giovanni Di Lorenzo. La leggenda del Napoli, intervenuta a Gianlucadimarzio.com a margine dell'evento Panini Reveal, è tornata sulle parole pronunciate nei confronti del capitano azzurro: "Di Lorenzo? Non intendevo essere offensivo nei suoi confronti. Se si è sentito offeso chiedo scusa". Bruscolotti aveva precedentemente criticato Di Lorenzo ai microfoni di Spazio Napoli, mettendo in discussione soprattutto la sua leadership: "Di Lorenzo in campo è bravo ma per il resto è poca roba".

La risposta di Di Lorenzo a Bruscolotti

Parole che avevano provocato la dura reazione del capitano del Napoli, affidata a Instagram. Di Lorenzo aveva replicato direttamente all'ex difensore azzurro: "Una cosa è certa: sarò poca roba ma quando avrò 75 anni da ex capitano non mi metterò di certo a sparare a zero sullo spogliatoio del Napoli, non sapendo niente dall'esterno e alimentando critiche inutili". Il numero 22 aveva poi concluso rivolgendosi ancora a Bruscolotti: "Ti ricordavo diverso dal nostro incontro alla festa del Centenario". Adesso sono arrivate le scuse dell'ex capitano, che ha precisato di non aver avuto intenzione di offendere Di Lorenzo.