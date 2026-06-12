Folorunsho, l'ex allenatore: "Fa la differenza, ma non deve giocare spalle alla porta"

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Tedino esalta Folorunsho: caratteristiche, qualità e possibile ruolo nel Napoli di Allegri.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto Bruno Tedino, ex allenatore di Folorunsho al Pordenone: "Ho avuto Folorunsho già nel giro delle Nazionali giovanili, lo conosco dal 2013. Conosco tutte le sue virtù e pochi difetti. Un giocatore strutturato fisicamente, con grandi inserimenti, è uno che sa come calcia.

È irruento e con grande propensione agli inserimenti. Non è di grande comprensione di gioco, ha uno stile da giocatore inglese. È molto sensibile, fa molta autocritica, lavora anche molto bene in fase di non possesso. Deve partire tutto da lui, gli allenatori devono dare fiducia a 30 giocatori. Folorunsho ha grandi qualità fisiche.

Può essere inserito all'interno del Napoli di Allegri? Quando entra fa la differenza, è un centrocampista d'assalto. Non deve giocare spalle alla porta, deve guardare la porta. Il mio futuro? Vediamo cosa succede nei prossimi 15 giorni, siamo fiduciosi"