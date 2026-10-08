Frosinone, Bracaglia: "Col Napoli uomo su uomo e a viso aperto. Ce la giochiamo..."

Gabriele Bracaglia, difensore del Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista del match del Maradona contro il Napoli: "Pressione? No. Sappiamo di essere giovani e interessanti ed è ovvio che quando fai bene ci siano voci. Ho visto i ragazzi tranquilli e con i piedi per terra. Abbiamo lavorato come sempre. Fa piacere ma non ci ha toccato. E' stata la pausa più lunga, eccetto il Covid.

Cosa può comportare? Sicuramente è una pausa lunga che ti da modo di lavorare sia a livello fisico che di idee. Magari dopo la gara sabato avrò un quadro più preciso. Abbiamo staccato qualche giorno ma poi siamo tornati a lavoro. Credo che sia stato bello anche per chi è andato in Nazionale per stare piu con i compagni. La vedo come un'opportunità per ora.

Il vero Frosinone dal Napoli in poi? Sicuramente il Frosinone lo abbiamo già visto. Affronteremo una squadra forte perchè fanno la Champions. Servirà un grande Frosinone e stiamo lavorando per questo.

Abbiamo lavorato dal punto di vista tattico per evitare contropiedi? Sicuramente noi abbiamo un'idea di calcio che è sulla bocca di tutti, cosi come il Napoli ha la propria filosofia. Non dobbiamo sconvolgerci. Conosco bene il mister e vuol giocare a viso aperto con tutti. Abbiamo un'identità chiara. Mi auguro che sia una bella partita e spero che ci divertiremo. Staremo attenti, sappiamo le qualità del Napoli ma manterremo la nostra identità.

Giocare in Serie A? Era un sogno, poi non si sa mai cosa aspettarsi. Ringrazio tutti gli allenatori che ho avuto perchè mi hanno aiutato ad essere qui. Ho iniziato come tutti a giocare al parco e poi ora mi ritrovo a giocare in palcoscenici importanti. Devo continuare a lavorare perchè per far bene non bisogna mai abbassare la guardia.

Servirà particolare pressione sui campioni del Napoli? Loro recuperano bene palla al piede, hanno calciatori che hanno fatto il Mondiale. Dobbiamo essere forti sull'uomo, per quanto riguarda la profondità siamo pronti e preparati per andare a lottare a livello fisico e mentale con calciatori forti. Sarà una partita bella, me l'aspetto bella da entrambe le parti in una grande atmosfera. Tanti infortuni in avanti? Abbiamo tanti attaccanti, per me sia Raimondo che Bobcek e Birligea sono forti. Credo che chiunque dei tre giochi a prescindere dagli infortuni credo che sia un buon giocare e sia adeguato a ricoprire il ruolo in campo".