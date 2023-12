Gaetano in mixed: “Migliorati alcuni aspetti. Via a gennaio? Non lo so, per ora penso al Napoli”

Al termine di Napoli-Braga, il centrocampista azzurro Gianluca Gaetano è intervenuto in mixed zone.





Al termine di Napoli-Braga, il centrocampista azzurro Gianluca Gaetano è intervenuto in mixed zone.

Che valore ha questa vittoria? “E’ stata una partita molto importante per noi. Sia a livello tecnico che difensivo abbiamo migliorato su molti aspetti. La cosa importante è stata non aver subito gol”.

Puoi giocare nel ruolo di Lobotka? “E’ una soluzione che si può fare. L’ho fatto anche a Cremona e mi sono trovato bene”.

A gennaio resterai o stai considerando di andare a giocare in prestito? “Adesso gioco del Napoli e parliamo del Napoli, in futuro vediamo. Non lo so”.