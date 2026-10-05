Del Genio: "Se il Napoli non va a pressare, col Frosinone non c'è partita! Vi spiego"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Napolità proiettandosi al prossimo match contro il Frosinone: "Non è casuale la classifica del Frosinone. Poi alla lunga lotterà per la salvezza, e sarebbe una cosa normale visti i valori tecnici, ma non mi stupirei se facesse un campionato da metà classifica perché sta raccogliendo tanti punti grazie a una buona proposta di gioco, a differenza del Cagliari. Poi magari il Cagliari arriva 20 punti davanti, ma lo vedo legato a principi che secondo me non lo porteranno tanto avanti. Il percorso del Frosinone è il percorso che devono fare tutte le squadre, soprattutto le medio-piccole. E' un momento in cui gira tutto bene al Frosinone, che però ha l'idea chiare.

Ora dico una cosa forte: non c'è partita, a favore del Frosinone, se il PPDA sarà quello delle prime cinque giornate. Il Frosinone è a 8, il Napoli a 18 e questo vuol dire che non c'è partita. O meglio, vuol dire che bisogna scendere in campo e sperare nella giocata del singolo. Avere 10 punti di differenza nel PPDA significa che loro recuperano palla molto prima, molto più vicino alla porta e quindi creeranno molti più presupposti del Napoli. Poi magari vinci lo stesso anche con meno palle-gol, ma non ti metti nelle condizioni giuste per farle. Il Napoli deve avere il coraggio di andare a pressare, facendo la stessa cosa del Frosinone, ma evidentemente con qualità superiore, che può diventare la discriminante".