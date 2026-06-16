Graziani al Napoli: "Vendi De Bruyne, c'è Vergara! Ripartiamo dai ragazzi italiani"
L'ex calciatore Francesco Graziani, oggi opinionista, ai microfoni di Rai 1 nel corso di Notti Mondiali ha risposto alla domanda sull'eventuale cessione di Kevin De Bruyne da parte del Napoli. Di seguito le sue parole: "Io esprimo il mio pensiero: ma c'è Vergara! Ragazzi, ma c'è Vergara: se trovi da venderlo De Bruyne vendilo, dallo via che c'è Vergara. Perché non cominciamo a ripuntare sui ragazzi italiani? In 18 giornate di campionato si sarebbe meritato addirittura la convocazione di Gattuso per andare a dare una mano a quei play-off. Vergara ha 23 anni: se non andiamo ad investire su questi ragazzi qui, noi staremo sempre fermi e non cresceremo mai sotto quest'aspetto".
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