Guarin avverte: "Il Porto mette grande intensità, ma Allegri è un maestro di tattica"

L'ex centrocampista dell'Inter presenta Porto-Napoli, elogia Allegri e racconta la sua battaglia contro la dipendenza dall'alcol e la depressione.

Il Porto è rimasto nel cuore di Fredy Guarin, che in Portogallo ha vissuto una delle esperienze più importanti della propria carriera prima di trasferirsi all'Inter. L'ex centrocampista colombiano ha presentato la sfida di Champions League contro il Napoli, intervenendo ai taccuini de La Gazzetta dello Sport e mettendo in guardia gli azzurri: "Prevedo una gara intensa, seguo spesso il Porto. Di recente sono stato anche allo stadio. La società è un modello: puntano sui giovani, li valorizzano e giocano davvero bene. Il Napoli dovrà fare molta attenzione". Tra i giocatori più pericolosi indica Froholdt, Hwang e Gabri Veiga, senza dimenticare Gimenez, André Silva e Pepê.

Guarin elogia Allegri: "Uno dei migliori allenatori italiani"

Parole di grande stima anche per Massimiliano Allegri, affrontato durante gli anni all'Inter: "È uno dei migliori tecnici italiani. Non ho visto tutte le partite delle sue squadre, ma ricordo una Juve compatta e molto organizzata. Parliamo di un maestro di tattica, il Napoli con lui può puntare in alto". Guarin ha poi ricordato il mancato trasferimento alla Juventus e l'interesse di Antonio Conte: "So che Antonio mi voleva. Avevo anche la possibilità di andare al Galatasaray da Mancini".