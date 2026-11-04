Bucchioni: "Napoli a fine ciclo, serve rivoluzione! Allegri è tecnico giusto per rifondare?"

Enzo Bucchioni analizza la crisi del Napoli, gli infortuni e il futuro di Allegri. Poi parla dell'ingresso di nuovi soci e della possibile rifondazione.

Il Napoli sta attraversando un momento particolarmente complicato e, secondo Enzo Bucchioni, le difficoltà della squadra vanno ben oltre i risultati. Il giornalista, intervenuto a Stile TV durante la trasmissione Salite sulla giostra, ha analizzato la situazione degli azzurri: "E’ un momento deludente per il Napoli, è presto per parlare di fallimento anche perchè in teoria il Napoli avrebbe anche il tempo di recuperare, ma la preoccupazione è forte perchè la squadra è usurata nella testa e nei muscoli. E questa squadra fa fatica a reagire, a tenere ritmo in partita". Bucchioni ha poi collegato le difficoltà attuali alla conclusione del precedente ciclo tecnico: "Conte aveva capito che il Napoli era a fine ciclo, vincere incide, scarica i giocatori e poi questa squadra è usurata e gli infortuni sono proprio frutto di questa usura. Quando De Laurentiis ha preso Allegri gli avrà detto tutto che non c’era un euro da investire sul mercato per prendere giocatori e che il suo compito era quello di gestire e rivitalizzare il patrimonio umano. C’è stata anche un po' di sfortuna perché se togli per un mese McTominay e Anguissa ad un allenatore che mette al centro i giocatori e non il gioco, significa metterlo in difficoltà".

Bucchioni: "De Laurentiis deve capire cosa vuole fare, Allegri è adatto alla rifondazione?"

Il giornalista si è soffermato anche sulle prospettive societarie e sull'eventuale ingresso di nuovi investitori nel Napoli: "De Laurentiis ha aperto in maniera netta all’ingresso di qualcuno nel club Napoli. Sarà Aponte? Non lo so, l’idea di fare cose insieme potrebbe essere allettante e poi non mettersi in mano ad un fondo americano, ma ad un napoletano potrebbe essere la cosa giusta. Ma questa squadra è a fine ciclo e ha bisogno di una rivoluzione, di una rifondazione. Dovresti già pensare adesso ai giovani interessanti, quelli da prendere a 7-8-10 milioni. Ma Allegri è l’allenatore adatto a rifondare una squadra? Qui i dubbi vanno oltre l’organico e De Laurentiis deve capire cosa vuole fare la prossima stagione".