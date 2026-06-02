Il Belgio batte la Croazia, De Bruyne: “Buon inizio, ma la strada è ancora lunga"

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Il Belgio supera 2-0 la Croazia in amichevole grazie alle reti di Tielemans e Lukaku. In campo diversi protagonisti della Serie A

Il Belgio si impone 2-0 in amichevole contro la Croazia grazie alle reti di Tielemans nel primo tempo e di Romelu Lukaku nei minuti finali, chiudendo così una gara equilibrata ma ben gestita dalla formazione belga. La sfida ha visto in campo diversi protagonisti della Serie A: per la Croazia sono partiti dal primo minuto Luka Modric, Sucic e Baturina, mentre il Belgio ha schierato titolari Saelemaekers, Kevin De Bruyne e De Ketelaere.

Le parole del centrocampista del Napoli dopo la vittoria del Belgio

Al termine dell’incontro, il centrocampista del Napoli ha analizzato la prestazione della nazionale belga contro la Croazia. Il giocatore ha sottolineato come la squadra stia ancora assimilando i meccanismi richiesti dallo staff tecnico, ma abbia già mostrato segnali incoraggianti sia in fase difensiva sia nella compattezza del gruppo: “La partita è stata piuttosto combattuta, abbiamo provato alcune cose. Non tanto da utilizzare per l'intero Mondiale, ma solo per fare pratica. In fase difensiva siamo stati compatti e non abbiamo concesso molto. C'è ancora margine di miglioramento qua e là, ma ci alleniamo solo da pochi giorni. Quindi è già un segnale positivo. Sono con il gruppo da sabato e gli allenamenti si stanno facendo piuttosto intensi. Sembra che tutti stiano raggiungendo un buon livello. Questa vittoria è un buon inizio, ma la strada è ancora lunga”.