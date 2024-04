Il ds Lupo su Manna: "Lavora già per il Napoli? Sarebbe irrispettoso, è ancora della Juve"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabio Lupo, direttore sportivo

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabio Lupo, direttore sportivo: “Manna già al lavoro per il Napoli? La notizia mi sorprenderebbe, visto che è ancora sotto contratto con la Juventus e anche con un ruolo importante. Sarebbe precoce incontrare già entourage di calciatori o di obiettivi, oltre irrispettoso per chi c’è adesso.

Il nuovo attaccante? Inutile fare nomi adesso, serve prima capire chi sarà l’allenatore del prossimo Napoli. Perché ogni allenatore cerca il bomber con le caratteristiche più vicine al proprio credo. Lo scouting del Napoli avrà già individuato un paio di nomi interessanti, ma l’ultima parola spetterà al nuovo DS e al nuovo tecnico".