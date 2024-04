Giordano rivela: "Conte? No, ADL ora è combattuto tra due allenatori"

La firma storica del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, è intervenuto a Canale 8 per parlare delle voci sul nuovo allenatore del Napoli

La firma storica del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, è intervenuto a Canale 8 per parlare delle voci sul nuovo allenatore del Napoli: "De Laurentiis ha parlato con Conte a ottobre e a gennaio e da Conte ha avuto la disponibilità assoluta. Ora il prossimo passo lo deve fare lui, non può farlo Conte. E' chiaro che un allenatore non può chiamare un presidente per chiedere che succede. Deve essere il contrario ma deve esserci consapevolezza. In questo momento credo che De Laurentiis sia combattuto tra Pioli e Gasperini. Conte, dei tre, è quello col curriculum più alto e l'appeal più seducente".